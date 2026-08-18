Meldola, aggredisce un esercente e poi i carabinieri: arrestato

MELDOLA. Nei giorni scorsi, i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Meldola, hanno arrestato un 38enne, italiano, accusato dei reati di “violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale”.

L’intervento è nato dalla segnalazione pervenuta da un esercizio pubblico del centro cittadino di Meldola, sul “numero unico d’emergenza 112”, con la quale il richiedente riferiva di essere stato aggredito da un uomo in stato di forte agitazione, verosimilmente per l’abuso di sostanze. Questi, rintracciato dai militari nelle immediate vicinanze del locale, senza alcun motivo, aggrediva i carabinieri, inizialmente con minacce e offese, e successivamente scagliandosi contro e colpendoli con pugni e calci; il tutto finalizzato a sottrarsi al controllo. Dopo averlo - a fatica - contenuto e messo in sicurezza, anche grazie a una pattuglia della S.I.O. - Squadra d’Intervento Operativo dei Carabinieri – nel frattempo intervenuta a supporto, sono riusciti a trasferire l’uomo in caserma.

Il 38enne –identificato in una persona già nota per analoghe vicende penali - conclusi gli accertamenti e le formalità di rito, è stato arrestato e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, trattenuto presso le camere di sicurezza del comando procedente, in attesa dell’udienza di convalida. Nella giornata successiva il giudice del Tribunale di Forlì ha convalidato l’arresto disponendo, nei suoi confronti, in attesa della prossima udienza, l’obbligo di presentazione giornaliero presso la Stazione Carabinieri competente per territorio.