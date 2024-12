Meldola, a fuoco il tetto di un’abitazione: Vigili del Fuoco al lavoro fino alle 2 di notte VIDEO

I vigili del fuoco di Forlì in azione da ieri pomeriggio fino alle 2 della notte tra venerdì e sabato per un incendio divampato nel tetto di una casa a Meldola. Sono intervenuti con una quindicina di operatori attorno alle 16 per le fiamme divampate in un tetto ventilato di una villetta in località Valdinoce in strada della Iola a Meldola. Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta, ma sono ingenti i danni all’abitazione. Le squadre intervenute hanno operato con grande impegno per la messa in sicurezza dell’edificio. Sul posto anche i carabinieri.