Meldola, 104mila euro per l’asilo “Il Pulcino”: arrivano gli arredi didattici del futuro

Nuovi spazi a misura di bambino e arredi all’avanguardia per l’asilo nido comunale “Il Pulcino”. Il Comune di Meldola si è infatti aggiudicato un importante finanziamento di 104.000 euro destinato all’acquisto di attrezzature scolastiche innovative. Il contributo, ottenuto nell’ambito del Programma Operativo Complementare, rappresenta l’ultimo tassello per completare la profonda opera di riqualificazione della struttura, già rimessa a nuovo grazie ai fondi del PNRR che ne hanno garantito l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico.

Dopo i grandi lavori strutturali sull’edificio, queste nuove risorse permetteranno di valorizzare al meglio sia le aule interne sia le aree esterne. Il progetto punta a favorire una didattica moderna, inclusiva e di tipo laboratoriale. La struttura sarà organizzata in tre sezioni per accogliere un totale di 52 bambini, e ogni spazio verrà allestito con caratteristiche specifiche pensate per stimolare l’apprendimento e rispettare le diverse fasi di sviluppo della prima infanzia.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Roberto Cavallucci, dal vicesindaco Filippo Santolini e dall’assessora ai Servizi Sociali Giada Severi. Gli amministratori hanno evidenziato come questo intervento permetta di offrire alla fascia d’età 0-3 anni un ambiente accogliente e funzionale alla crescita, ribadendo che investire concretamente sugli asili nido significa sostenere le famiglie e costruire il futuro di tutta la comunità meldolese.