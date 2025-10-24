Lunedì 27 ottobre via ai lavori sulla Sp 78 tra Meldola e Civitella

Per sistemare le strade dopo una serie di frane lunedì partono i lavori sulla Sp 78 San Matteo, che attraversa il territorio comunale di Meldola e Civitella di Romagna, interessata da dissesti durante l’alluvione del maggio 2023. L’intervento di 2,7 milioni è finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Pnrr e prevede lavori per una durata stimata di 300 giorni. Il progetto complessivo prevede cantieri in sei punti lungo la SP 78 dal km 0+730 al km 9+250, con interventi di consolidamento, stabilizzanti ed antierosivi, di sistemazione idraulica e difesa spondale. L’impresa esecutrice è la Edil Sagea di Santarcangelo di Romagna. I lavori comporteranno, in alcune fasi, il senso unico alternato e la temporanea interruzione della circolazione.