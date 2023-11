Giornata mondiale dei poveri, l’appello del vescovo

«Finiamola di parlare dei poveri come fossero altro da noi, visto che tutti siamo in un modo o nell’altro poveri, o possiamo anche diventarlo». Grande partecipazione domenica a Meldola alla messa per la 7ª Giornata mondiale dei poveri, celebrata dal vescovo Livio Corazza nella chiesa di San Francesco assieme alla comunità locale, guidata dal parroco don Enrico Casadio. «Ci sono due povertà principali – afferma il vescovo nell’omelia – spesso collegate tra loro: quella materiale, che è la meglio individuabile perché molto concreta, e la povertà di relazione, che può riguardare tutti, sia ricchi che poveri. Ricordiamo quando è stato importante che altri ci aiutassero in momenti di particolare difficoltà, come durante la pandemia o l’alluvione del maggio scorso, ma anche quanto sia basilare la coesione sociale nella comunità cristiana e nella società civile. Non possiamo essere cristiani se non abbiamo attenzione gli uni per gli altri, in particolare dei più deboli. Cerchiamo di vivere quello che il Signore ci ha insegnato – conclude monsignor Corazza– dicendo che è possibile operare in una società e creare una comunità che abbia il sapore della famiglia». «La Giornata dei Poveri – dichiara il direttore della Caritas diocesana, Filippo Monari – è stata celebrata a Meldola e in tutte le parrocchie della Diocesi, chiedendo espressamente che fossero presentate testimonianze concrete di carità. E’ un modo per essere segno tangibile del vangelo». A Forlì-Bertinoro la 7ª Giornata mondiale dei poveri vivrà un appendice importante oggi, alle 18, nella “Sala del Donatore” di Forlì, in via Giacomo della Torre 7, con la presentazione del “XIV Rapporto sulle povertà e le risorse” della Caritas di Forlì-Bertinoro nel corso del 2022.