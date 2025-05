Forlì, i sindacati: “Fare chiarezza sul futuro di Irst Ircss”

Quale futuro per Irst Ircss? Lo chiedono in una nota i sindacati. “Come Cgil, Cisl e Uil - si legge in una nota - riteniamo evidente che, una discussione che interessa parrebbe in modo determinante, il futuro dell’Istituto dunque anche della Rete Oncoematologica romagnola, non possa svolgersi sulla base di indiscrezioni a mezzo stampa o di ricostruzioni da anonime fonti interne.

Come Cgil, Cisl e Uil di Ravenna, Forlì Cesena, Rimini, chiediamo che nella Conferenza Territoriale Socio Sanitaria programmata per la data del 20 maggio dove già all’ordine del giorno avevamo chiesto tra i vari punti di lavoro un aggiornamento sulla situazione di Irst Ircss Meldola e della rete oncologica, sia presentata in modo dettagliato la situazione dell’Istituto e sia fatta chiarezza rispetto al Piano strategico, che pare interessare molteplici aspetti: dalla condizione dei dipendenti fino all’erogazione delle prestazioni oncoematologiche per l’intero territorio romagnolo, se non anche la forma giuridica dell’Istituto e le relazioni tra Ausl Romagna, Regione, Università e parte privata”.

Continuano i sindacati: “Non ci stiamo dunque ad assistere passivamente, considerando altresì che le relazioni condivise negli accordi tra Ctss e Cgil, Cisl e Uil, come nello stesso Atto Aziendale, prevedono relazioni sindacali improntate a chiarezza e a confronti preventivi; confronti previsti anche nella contrattazione di categoria che regola le relazioni tra istituto e Organizzazioni sindacali delle lavoratrici e dei lavoratori. Per tali ragioni, nell’esprimere preoccupazione per le tensioni che si stanno generando, chiediamo a tutte le parti in causa, chiarezza, condivisione e programmazione nell’interesse dei dipendenti e degli utenti”.