Deve scontare quasi 5 anni di carcere per spaccio e rapina a Meldola: arrestata a Rimini

Ieri, mercoledì 18 marzo 2026, i Carabinieri di Meldola, in collaborazione con i colleghi della Compagnia di Rimini, hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione a carico di una 44enne italiana.

La donna, che a seguito di serrati accertamenti svolti dai Carabinieri, nel pomeriggio di ieri è stata rintracciata in un domicilio di Rimini, deve scontare un cumulo pena residua di 4 anni, 7 mesi e 28 giorni di reclusione, oltre alla pena pecuniaria di 4.000 euro per due condanne inflitte dal Tribunale di Forlì e dalla corte d’Appello di Bologna. I fatti, per i quali la 44enne è stata condannata, risalgono nel primo caso all’estate 2018, quando fu arrestata a Forlì per un episodio di spaccio di sostanze stupefacenti, a seguito del quale rimase alcuni giorni in custodia cautelare e, nel secondo caso, all’ottobre 2022, quando fu individuata autrice di una rapina avvenuta ai danni di una donna di Meldola, aggredita e rapinata mentre prelevava del denaro contante da uno sportello bancomat. Le indagini, condotte all’epoca proprio dai carabinieri della Stazione di Meldola, avevano consentito la sua individuazione e la successiva condanna.

Al termine delle formalità di rito operate dai Carabinieri di Meldola e Rimini, la 44enne è stata condotta presso il carcere di Forlì dove sconterà il residuo pena previsto.