Cusercoli, ponte sul Bidente e interventi sulla Sp 4: aggiudicati i lavori

La Provincia di Forlì-Cesena ha aggiudicato i lavori per la messa in sicurezza del ponte sul fiume Bidente a Cusercoli e dei tratti stradali di accesso lungo la SP 4 ‘Del Bidente’. L’intervento complessivo interessa il tratto compreso tra il chilometro 66+250 e il chilometro 66+750 e si articolerà in due lotti. Il primo, relativo direttamente alla messa in sicurezza del ponte, è stato aggiudicato alla società Ingeos S.r.l. di Acri (Cosenza), mentre il secondo, riguardante il tratto stradale e gli accessi al ponte, è stato affidato alla C.L.A.S. Soc. Cooperativa di Bagno di Romagna.

L’intervento complessivo era stato progettato per un valore di 1.769.115 euro, suddiviso in 769.115 euro per gli interventi strutturali sul ponte e 1 milione di euro per la sistemazione dei tratti stradali di accesso. “Quest’opera – commenta il vicepresidente della Provincia Roberto Cavallucci – si inserisce nel più ampio programma di manutenzione e messa in sicurezza della rete viaria provinciale, con particolare attenzione ai ponti e ai viadotti che rappresentano infrastrutture strategiche per i collegamenti lungo le vallate. A inizio anno abbiamo confermato il nostro impegno per la messa in sicurezza delle opere d’arte lungo la Strada Provinciale 4 del Bidente, un asse viario fondamentale per il territorio. Quello di Cusercoli è infatti uno degli interventi di un piano più ampio che comprende anche il viadotto Suasia, al km 59+540 della SP 4, nel Comune di Civitella di Romagna, il viadotto sul fiume Bidente in località Gualdo, al km 71+241, nel Comune di Meldola, e il ponte in muratura di Corniolo, al km 32+100, nel Comune di Santa Sofia. Si tratta di opere importanti per garantire nel tempo sicurezza, efficienza e continuità dei collegamenti. La conclusione dell’iter di aggiudicazione ci permette ora di passare alla fase operativa: i nostri uffici potranno procedere con gli interventi previsti dal progetto, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza del ponte sul Bidente e migliorare la percorribilità della SP 4 nel tratto di Cusercoli”.

Il progetto interessa non soltanto la struttura del ponte, ma anche l’allargamento della sezione stradale nel tratto, lato Cusercoli, che precede il ponte. L’obiettivo è migliorare complessivamente le condizioni di sicurezza e funzionalità della SP 4, intervenendo sull’infrastruttura di attraversamento del Bidente e sulla viabilità di collegamento.

Gli interventi previsti, che inizieranno nei prossimi mesi, comprendono il rinforzo strutturale del ponte, il ripristino delle parti ammalorate, la sistemazione dell’alveo fluviale e la riqualificazione dei tratti stradali di accesso. Una strategia che punta quindi a considerare il ponte non come un elemento isolato, ma come parte di un collegamento viario fondamentale per il territorio.