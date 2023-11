Alluvione. Il generale Figliuolo a Meldola: “Pronti a erogare da subito i rimborsi per famiglie e imprese”

“Noi siamo pronti da subito” per erogare i rimborsi per famiglie e imprese colpite dall’alluvione di maggio, dopo il via alle richieste sulla piattaforma della Regione Emilia-Romagna dal 15 novembre. “E per farlo nella maniera più celere possibile”. Lo assicura il commissario per la ricostruzione post alluvione, Paolo Francesco Figliuolo, parlando oggi a Meldola, in provincia di Forlì-Cesena, dopo una nuova visita nei territori. Una volta che “le domande hanno fatto il loro corso della perizia asseverata, e hanno l’assenso del responsabile unico del procedimento che è in seno al Comune, arrivano a me - spiega Figliuolo - e noi facciamo i decreti di concessione e di erogazione. Man mano che arrivano cercheremo di farlo nella maniera più celere possibile. Bisogna vedere anche qual è l’entità delle domande che arrivano contemporaneamente, ma noi ci stiamo preparando per farlo nella maniera più celere possibile”, aggiunge il generale. Per la ricostruzione privata e cioè gli indennizzi ai cittadini e alle imprese, prosegue, “in questo momento abbiamo una dotazione di 640 milioni di euro, ma dall’1 gennaio col credito d’imposta ci saranno ulteriori 700 milioni”. La stima si potrà fare quando ci saranno tutte le domande, una volta che saranno inserite in piattaforma “potremo avere anche meglio la stima dei risarcimenti, perché quella iniziale è stata fatta in buona fede ma la andremo a riperimetrare coi fatti”. Detto ciò “sono molto fiducioso, le cose vanno avanti e al di là dei distinguo che sono il sale della dinamica politica, c’è stata una convergenza istituzionale”.

Conclude il commissario: “Dobbiamo lavorare per il bene dei cittadini e farlo insieme agli enti locali coi quali siamo in costante contatto. E’ importante ascoltare i territori e io lo faccio tramite la mia struttura, coi responsabili che mi riportano direttamente e questo mi dà modo di avere il polso della situazione”.