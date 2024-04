Alluvione a Meldola, da Unipol Sai e Assicoop Romagna 600mila euro al Comune per i danni

Ammonta a 600.000 euro l’anticipo di indennizzo consegnato oggi al Comune di Meldola da Unipolsai Assicurazioni a risarcimento dei danni che i beni di proprietà comunale hanno subìto a causa dell’alluvione dello scorso anno. La cifra totale effettiva verrà definita in seguito, sulla base di perizie dei tecnici incaricati da parte del Comune e da Unipolsai. “I danni che hanno riguardato i beni del Comune - ha dichiarato il primo cittadino Roberto Cavallucci - sono stati importanti e necessitano di ampi interventi. La liquidazione dell’anticipo da parte di Assicoop Romagna UnipolSai, coadiuvati dal broker AON e dagli sforzi fatti in questi mesi, ci fa pensare che si possa tornare presto alla normalità.”

Maurizio Benelli Amministratore Delegato di Assicoop Romagna Futura e Omar El Idrissi Responsabile Liquidazione Property della Compagnia Assicurativa Unipolsai hanno dichiarato “La Compagnia che rappresentiamo non si sottrae alle proprie responsabilità e continua il proprio percorso al fianco delle comunità. Ciò che è accaduto in Romagna è un ricordo ancora vivo nella nostra memoria e poter fare la nostra parte per aiutare il territorio a rialzarsi ci onora”.