Meldola, un ristoro di 108mila euro per ridurre la Tarip

Proseguono le iniziative dell’Amministrazione Comunale di Meldola in favore delle aziende del territorio: il Comune, in accordo con le Associazioni di Categoria, ha previsto l’erogazione di un ristoro per le imprese a fronte delle difficoltà dovute al perdurare dell’emergenza covid. L’Amministrazione Comunale contribuirà ad ammortizzare il pagamento della fattura della Tarip per l’anno 2021 con l’erogazione di un ristoro per oltre 108.000 euro. Il sindaco Roberto Cavallucci, l’assessore all’Ambiente Filippo Santolini e l’assessore ai Tributi Jennifer Ruffilli evidenziano come ” il perdurare dell’emergenza sanitaria ha creato numerose difficoltà alle realtà economiche e commerciali cittadine. Con l’obiettivo di sostenere il nostro tessuto economico e favorire la ripartenza, abbiamo attivato nelle scorse settimane un percorso condiviso con le Associazioni di Categoria per individuare tutte le realtà imprenditoriali che hanno subito limitazioni nell’esercizio della propria attività a causa delle restrizioni imposte”. Il contributo sarà già riscontrabile nelle bollette emesse da Alea in questi giorni. I fondi sono stati ricavati nell’ambito del bilancio comunale grazie ai contributi statali erogati per effetto dell’emergenza covid.