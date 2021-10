Meldola, partiti i lavori di riqualificazione di Piazza Giuseppe Garibaldi

In questi giorni a Meldola sono iniziati i lavori di riqualificazione di Piazza Giuseppe Garibaldi nel rione San Michele vicino al ponte dei Veneziani. I lavori prevedono la riorganizzazione dello spazio pubblico mediante la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale con contestuale eliminazione delle barriere architettoniche e sistemazione con arretramento della pensilina per la fermata dell’autobus. Sarà realizzata una piazzola di sosta per i ciclisti con porta-bici ed una nuova fontana. Saranno inoltre inserite nuove alberature e nuove panchine e realizzato un secondo attraversamento pedonale a valle di quello esistente. L’ intervento, con un costo complessivo previsto di 75.000 euro, è interamente finanziato con i contributi ministeriali. Per il periodo di realizzazione dei lavori la fermata autobus è stata spostata provvisoriamente in Via Cavour (pochi metri più a monte). Il sindaco Roberto Cavallucci e l’Assessore ai Lavori Pubblici Filippo Santolini si dicono “estremamente soddisfatti per questo intervento. “Piazzetta San Michele” è la porta di ingresso al nostro centro storico per chi scende dalla montagna, luogo prezioso per la memoria della nostra comunità, punto di incontro degli anziani del rione, percorso ogni mattina da tanti bambini e genitori nel tragitto casa-scuola, nonché spazio di transito e sosta alla fontana di tanti ciclisti e camminatori che percorrono il nostro territorio”.