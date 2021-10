Meldola, missione della Croce Verde in Bosnia

Un’altra missione della solidarietà da parte della Croce Verde di Meldola. Nei giorni scorsi si è concluso il viaggio per la consegna di ulteriore materiale sanitario alle strutture della Bosnia Erzegovina. La delegazione, guidata dal presidente Romano Paglia, ha consegnato due ambulanze e alcuni letti, “dismessi” dall’Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori di Meldola, a Mostar, e in seguito a Donji Vakuf dove c’è stato l’incontro con l’amministrazione comunale. Durante la visita anche l’incontro con l’ambasciatore Lorenzo Donatelli per la comunicazione degli interventi dei volontari sul territorio Bosnia ed Erzegovina. Il viaggio nell’ex Jugoslavia non è stato che l’ultimo tassello di un impegno e una collaborazione che la Croce Verde Bidente porta avanti da diversi anni, con diverse missioni per consegnare materiale per le famiglie e le strutture sanitarie del paese.