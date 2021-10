Meldola, che successo la mostra per “Stefanino”

1 di 4

Oggi è l’ultimo giorno per visitare la mostra fotografica “Stefanino, un ragazzo con il paese nel cuore” (dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19), allestita in Saletta PIT Arena Hesperia e realizzata ed ideata da CavaRei con il patrocinio del Comune di Meldola. “Questa bellissima mostra – dice il sindaco Cavallucci – resa possibile grazie al contributo dell’Archivio Digitale Romagnolo, di Croce Verde, dei Pasqualotti, del Gruppo Scout, della Parrocchia di Meldola, della Proloco Città di Meldola e del Rione Tramway Buratella, ci rende davvero l’immagine di quanto fosse speciale Stefanino per l’intera comunità e di quanto ricche siano state le sue esperienze. Domenica scorsa abbiamo avuto l’onore di scoprire la targa che intitola la Tribuna del campo sportivo di Meldola a Stefano Prati. Per lui il calcio era una passione e tutti lo ricordiamo per essere un grande tifoso della nostra squadra. Meldola ha dato tanto a Stefanino, ma sicuramente la nostra comunità ha ricevuto di più da lui e lo porterà sempre nel cuore”.