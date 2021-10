Mei, al docufilm il sostegno dell’Emilia-Romagna Film Commission

Il progetto del film sui 25 anni del Mei, che avrà al centro la città di Faenza con tutte le edizioni della manifestazione e tutti i protagonisti che si sono succeduti in questi anni, ha ricevuto un riconoscimento e un sostegno dall’Emilia Romagna Film Commission che gli permetterà di poter partire per la sua realizzazione.

Narratrice del racconto della lunga e vivace storia del Meeting delle Etichette Indipendenti sarà la voce della cantautrice bolognese Roberta Giallo, mentre la produzione sarà della bolognese Mardi Gras con il regista Marco Melluso. Il titolo del progetto sarà I Mei 25 anni e sarà supportato da AudioCoop, l’associazione di collecting per le piccole etichette indipendenti e le autoproduzioni musicali con oltre 225 associati.

Nei prossimi giorni il Mei di Faenza presenterà il progetto del film al Comune di Faenza e ai suoi partner territoriali e a tutti i potenziali partner privati interessati per cogliere una straordinaria occasione di promozione della città di Faenza e della scena musicale indipendente locale, regionale e nazionale.

Un altro sigillo che conferma, dopo lo straordinario successo dell’ultima edizione del Mei Anno Zero per la Ripartenza, che ha ricevuto i complimenti anche da Amadeus, tra i tanti, che ha fatto da volano musicale, culturale, economico e turistico per la città il ruolo centrale del Mei e della Città dì Faenza nella scena musicale nazionale e che caratterizza la Musica come uno dei perni centrali su cui fare ruotare l’identità del territorio faentino e dell’Unione dei Comuni della Romagna Faentina insieme alla Ceramica.

