Mecozzi, sold out la prima data al Galli di Rimini

RIMINI. Già sold out la prima data al Teatro Galli di Rimini del concerto di Federico Mecozzi, in programma per il 16 maggio. Per questo motivo è già stato previsto un secondo appuntamento per il giorno successivo – domenica 17 maggio – la cui prevendita aprirà il 14 febbraio, data di partenza del tour europeo del violinista riminese. Lo spettacolo “Awakening” si presenterà a Rimini in una versione totalmente rinnovata. L’album del giovane polistrumentista riminese sarà rielaborato e riarrangiato completamente dallo stesso Mecozzi e verrà per la prima volta eseguito con l’orchestra Sinfonica Rimini Classica. La prevendita del concerto, organizzato dall’associazione culturale Rimini Classica e realizzato con il sostegno della Clinica Nuova Ricerca (nell’ambito dei festeggiamenti per il suo 40esimo anniversario) e del Comune di Rimini, è aperta dal 14 febbraio presso l’ENI Station di Gori Ercole a Rimini (via Marecchiese, 284) e sul circuito Liveticket. In questo evento il viaggio di “Awakening” sarà stravolto, riscritto, e diventerà come una sinfonia, dove il colore predominante sarà quello dell’orchestra.