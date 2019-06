Matteo Battisti prolunga il contratto con la Amadori Basket Cesena

CESENA. Prosegue il legame tra la Amadori Tigers Cesena e Matteo Battisti. Il playmaker ha infatti rinnovato il contratto su base biennale con la società romagnola. Giunto alla corte di coach Di Lorenzo due stagioni orsono, proveniente dall’esperienza in Serie A2 con Jesi, Battisti è dunque pronto per vivere altri due anni in maglia Amadori Tigers Cesena, dimostrando così di rappresentare un punto di riferimento imprescindibile per il progetto tecnico del direttore sportivo Gabriele Foschi e dell’allenatore Giampaolo Di Lorenzo.



“Matteo in questi due anni ha dimostrato doti umane e tecniche alle quali non solo non possiamo rinunciare, ma che ci siamo voluti assicurare anche per un eventuale salto di categoria. Perfettamente integrato nel progetto tecnico, ha saputo integrarsi al meglio anche nella nuova realtà cesenate, dove ha intrapreso un percorso formativo e di studio che lo porteranno a crescere anche al di fuori del mondo della palla a spicchi” ha spiegato Foschi.

Battisti ha chiuso l’ultima stagione regolare a 6,5 punti di media, tirando con il 44% da 2 ed il 30% da 3 e confezionando 3,6 assist nei 30 minuti di impiego a partita. Medie poi ritoccate al rialzo in post season, dove ha viaggiato a 8,5 punti di media.