Massa Lombarda, il sindaco incontra le eccellenze agricole

Il mondo agricolo è un importante asset strategico per lo sviluppo della regione Emilia-Romagna. La competitività del settore è certamente rappresentata dalle cooperative che tanto hanno contribuito, affiancate dai piccoli e grandi produttori che con passione hanno favorito il progresso e la qualità dei prodotti locali.

“La pandemia che ha sconvolto il mondo – afferma il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi – ci ha ricordato quanto sia importante l’agricoltura per la nostra vita. Dobbiamo quindi ringraziare gli uomini e le donne che in questo periodo si sono prodigati per garantire l’approvvigionamento alimentare a tutti”.

La visita odierna de “Il sindaco in azienda…” in un’importante impresa agricola massese, confinante con il territorio imolese, condotta e amministrata da Salvatore Cacciatore e dai genitori Nicolò ed Elvira Gianserra nasce dalla precisa volontà di porre l’accento sul valore del mondo agricolo per il territorio bassoromagnolo.