8 marzo 2021: i cinque continenti uniti per Francesca da Rimini

RIMINI. In cantiere un evento universale all’insegna di Francesca da Rimini per il settecentenario della morte di Dante che cade nel 2021. Se il 21 marzo 2021 sarà il “Dantedì”, l’8 marzo 2021 sarà il “Francesca day”, con un’intera giornata dedicata a Francesca da Rimini, il personaggio più amato della Commedia.

Si chiama “Baci dal mondo” ed è un flash mob ecumenico, in tributo a Dante e a Francesca da Rimini: saranno impegnate venticinque università dei cinque continenti con collegamenti live streaming dalle 9 del mattino alle 21 di sera, fuso orario italiano, con un abbraccio ecumenico che vedrà recitare, animare e commentare il V canto dell’Inferno nei paesi e nelle lingue più disparate del mondo. Il tutto è progettato e organizzata dal Centro Internazionale di Studi Francesca da Rimini, di Ferruccio Farina.