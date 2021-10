Marzeno, trovata l’anziana scomparsa

E’ stata trovata la donna di 78 anni allontanatasi lunedì mattina da casa, in via Moronico, a Marzeno nel Brisighellese. Renza Bini detta “Vienna” è stata individuata in una boscaglia a circa 500 metri di distanza dalla propria abitazione. In stato confusionale, sembra comunque stare abbastanza bene.

Le operazioni di ricerca si erano susseguite sin dal pomeriggio di lunedì, con in campo Carabinieri, Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino, volontari di Protezione Civile, unità cinofile e Croce Rossa. Il vicino torrente Marzeno era stato battuto dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco.

Le ricerche erano state attivate dopo che i familiari ne avevano segnalato la scomparsa. Il “campo base” di coordinamento delle ricerche, dirette da Prefettura e Carabinieri, era stato fin da subito allestito nei pressi dell’abitazione della donna, dove vive anche la sua famiglia.