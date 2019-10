Una Mary Poppins da Forlimpopoli

“Mary Poppins il musical” sarà in scena per la prima volta a Roma, al Teatro Sistina dal 24 ottobre 2019 al 6 gennaio 2010. Lo spettacolo, totalmente in lingua italiana e con una grande orchestra dal vivo, arriva a Roma con le sue canzoni indimenticabili come “Supercalifragilistichespiralidoso”, “Cam caminì”, “Com’è bello passeggiar con Mary” e “Un poco di zucchero”. La versione teatrale di Mary Poppins è un riadattamento dei racconti di P.L. Travers e del film di Walt Disney con Julie Andrews del 1964 che vinse ben 5 Oscar e che ha avuto un suo sequel nel 2018. La produzione italiana dello spettacolo è curata da un consolidato team di creativi fra i quali il regista Federico Bellone e la coreografa Gillian Bruce. Il cast è composto da 32 attori, una grande orchestra dal vivo diretta da Andrea Calandrini composta di 13 elementi, straordinarie coreografie, spettacolari cambi scena, costumi suntuosi e incredibili effetti speciali. Nel cast anche Giulia Fabbri di Forlimpopoli (FC) nel ruolo di Mary Poppins.