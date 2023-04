Marradi, tragica caduta in discesa: morto ciclista 47enne

Tragedia nella tarda mattinata di ieri durante la gran fondo amatoriale “Cime di Romagna”, un ciclista di 47 anni, Vilmer Dalmonte, è morto dopo essere finito fuori strada mentre era impegnato in una discesa nel territorio di Marradi.

L’incidente è avvenuto attorno a mezzogiorno, dopo circa 87 dei 130 km previsti dalla manifestazione non competitiva partita da Faenza dalle 7 in piazza del Popolo.

Dalmonte correva insieme agli amici della Società sportiva Solarolese per la quale era tesserato da qualche anno.

Stando alle poche testimonianze raccolte sembra che il 47enne – per cause ancora in corso di accertamento – abbia perso il controllo della sua bicicletta dopo circa 100 metri dall’inizio della discesa del passo del Beccugiano (sulla strada provinciale 20) in corrispondenza di una curva.

Tra le ipotesi al vaglio dell’autorità giudiziaria anche quella di un possibile malore.

Di sicuro il ciclista è stato sbalzato oltre il guard rail finendo fuori strada. In quel momento sembra che Dalmonte fosse staccato da ogni piccolo gruppo impegnato nella gran fondo. Ad accorgersi del suo corpo fuori strada sono stati altri ciclisti che lo hanno soccorso in attesa dell’arrivo del 118. Tra loro anche una infermiera di Lugo. Purtroppo dopo quasi un’ora di tentativi di rianimazione il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Una notizia che si è subito diffusa tra gli altri partecipanti gettando un’ombra di sconforto e dolore su quella che doveva essere solo una giornata di festa.

Pur correndo con la Associazione Sportiva Solarolese, Valmori era residente a Bubano. Purtroppo lascia due figli. Il 47enne era ingegnere informatico e aveva lavorato per diverse società tra cui gruppo Gvm, Molino Spadoni e Viva Ticket.

Le indagini sull’accaduto sono ora condotte dai carabinieri di Marradi. La data dei funerali sarà resa nota solo dopo il nulla osta della magistratura.