Mark Knopfler in Italia: la Scaletta e i Biglietti del 2019

Mark Knopfler torna in Italia per 6 concerti estivi nella nostra penisola con il suo “Down the road wherever tour”, dal titolo dell’ultimo album. Ormai sono più di 20 anni che, archiviato il capitolo Dire Straits, produce dischi tra il blues, il folk, il country, meditati, nelle note e nei testi. Una seconda vita, meno pubblico ma più colto, e sempre in tour, la dimensione live è la sua. «Le mie canzoni – dice Knopfler – sono sempre scritte per essere eseguite live. Amo tutto il processo di scriverle da solo per poi registrarle insieme alla band ma alla fine la parte migliore sta nel suonarle dal vivo davanti a un pubblico». Saranno in dieci sul palco, la maggior parte dei quali ha già lavorato con lui per più di venti anni: Guy Fletcher (tastiere), Richard Bennett (chitarra), Jim Cox (piano), Mike McGoldrick (flauto), John McCusker (violino e cittern), Glenn Worf (basso), Danny Cummings (percussioni) e Ian Thomas (batteria), i nuovi elementi sono Graeme Blebins (sax) e Tom Walsh (tromba).

Mark Knopfler in Italia 2019: Date

13 luglio – Lucca, Lucca Summer Festival

17 luglio – Nichelino (Torino), Palazzina di Caccia di Stupinigi

18 luglio – Cattolica (Rimini), Arena della Regina

20 luglio – Roma, Terme di Caracalla

21 luglio – Roma, Terme di Caracalla

22 luglio – Verona, Arena

Mark Knopfler in Italia 2019: Biglietti

Biglietti al momento non disponibili, eventuali ultime disponibilità saranno messe in vendita su Ticketone.it.



Mark Knopfler in Italia 2019: Scaletta

01 Why Aye Man

02 Corned Beef City

03 Sailing to Philadelphia

04 Once Upon a Time in the West (Dire Straits song)

05 Romeo and Juliet (Dire Straits song)

06 My Bacon Roll

07 Matchstick Man

08 Done With Bonaparte

09 She's Gone

10 Your Latest Trick (Dire Straits song)

11 Postcards From Paraguay

12 On Every Street (Dire Straits song)

13 Speedway at Nazareth

Bis:

14 Money for Nothing (Dire Straits song)

Bis 2:

15 Going Home: Theme from Local Hero

La scaletta potrebbe subire piccole variazioni da parte dell'artista