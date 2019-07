Mark Knopfler a Cattolica: info Parcheggio e Autobus

Grande attesa per il concerto dell’estate 2019 Mark Knopfler giovedì 18 luglio alle ore 21 Arena della Regina di Cattolica dove sono attese circa 6 mila persone; di seguito le informazioni utili per accedere al luogo dello spettacolo.

Autobus

L’arena è situata a circa 250 metri dalla stazione del treno ed è servita dall'autobus '125' della Start Romagna (qui gli orari) che proviene da Riccione.

Parcheggi:

Per chi arriva in autostrada: uscita A14 parcheggio uscita autostrada e parcheggio Torconca (apri la mappa) con servizio navetta.

E’ possibile parcheggiare gli scooter all’interno del cortile del palazzo del Comune in via Costa.

Per chi arriva da Riccione il parcheggio è alle Navi (apri la mappa) con il servizio navetta;

Per chi arriva da Pesaro può utilizzare il parcheggio di piazza De Curtis (apri la mappa) adiacente all’Arena