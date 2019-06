Mario Biondi in concerto a Imola: i posti a sedere vanno prenotati

IMOLA. Da lunedì 1 luglio è possibile prenotare i posti a sedere destinati al pubblico, per il concerto di Mario Biondi in programma domenica 14 luglio all’Autodromo Internazionale ‘Enzo e Dino Ferrari’ di Imola. Il concerto sarà ad ingresso gratuito, con apertura dei cancelli alle ore 20 ed inizio alle ore 21. Per accedere all’area concerto si entra in autodromo dall’ingresso su viale Dante – Piazza Ayrton Senna e si prosegue lungo il paddock. Prenotazione obbligatoria per i posti a sedere e per quelli per le persone disabili.



Gli organizzatori hanno infatti previsto un’area con posti a sedere, fino ad esaurimento dei posti stessi. Il pubblico restante potrà seguire il concerto in piedi. I posti a sedere devono obbligatoriamente essere prenotati rivolgendosi allo IAT (Informazione accoglienza turistica) di Imola, situato nella Galleria del Centro Cittadino (via Emilia 135). La prenotazione può essere effettuata presentandosi direttamente allo IAT nei seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì ore 8,30-13, martedì anche 15-18 e sabato ore 8,30 – 12,30; oppure telefonando allo 0542.602207; o in alternativa scrivendo una email all’indirizzo iat@comune.imola.bo.it Ogni persona può prenotare fino a un massimo di 4 posti. Sarà inoltre allestita anche un’apposita area riservata alle persone disabili: anche in questo caso i posti devono essere prenotati rivolgendosi allo IAT, con le stesse modalità utilizzate per i posti a sedere.



Promosso dal Comune di Imola insieme al Gruppo Hera, l’evento è organizzato da Formula Imola e si avvale della collaborazione di Studio’s Srl, con il sostegno di Cefla s.c. e Allianz Agenzia di Imola Piazza Matteotti. Tra due Festival internazionali in Spagna e Lettonia, la tappa di Imola si inserisce all’interno di un fitto ormai consolidato calendario di concerti in Italia e soprattutto all’estero del cantante catanese, costantemente impegnato nell'attività live ed artista consacrato a livello internazionale con la sua voce calda, profonda, sensuale, eppure limpida e sicura. Il concerto di Imola avviene a poco più di un mese dall’uscita, a sorpresa, del nuovo singolo di Mario Biondi “Sunny Days”, in duetto con l'astro nascente jazz Cleveland P. Jones.

