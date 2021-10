Marina Romea. Finisce fuori strada contro un pino tagliato, grave 21enne

MARINA ROMEA. Grave incidente stradale questa mattina in via delle Valli, a Marina Romea, in seguito al quale il giovane conducente di una Citroen C3 è stato trasportato all’ospedale “Bufalini” di Cesena con un codice di massima gravità. Intorno alle 6, l’automobilista, un 21enne ravennate, è finito fuori strada schiantandosi contro il tronco di un pino tagliato. Nell’impatto, il ragazzo avrebbe riportato un trauma cranico, tale da richiedere il trasporto d’urgenza al “Centro Traumi” del nosocomio cesenate. Il paziente, pur grave, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, oltre al personale medico, anche i vigili del fuoco e la polizia municipale per i rilievi.

