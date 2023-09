Marina di Ravenna ha ricordato Angelo Vassallo, il sindaco pescatore

Ge. Ne. Ra, Consiglio Territoriale del Mare e Associazione Cittadino Attivo si sono ritrovati a Marina di Ravenna presso il parco “I ragazzi del 99” per ricordare Angelo Vassallo, il “Sindaco Pescatore” a 13 anni dalla sua morte. Questo, in concomitanza con la marcia in suo ricordo organizzata dalla Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore che si è svolta ad Acciaroli di Pollica. “Tenere viva la sua memoria e il suo esempio di buon amministratore vuol dire anche tenere alta l’attenzione e la speranza di scoprire chi lo ha ucciso il 5 Settembre 2010”, hanno commentato gli organizzatori. La panchina in ricordo di Angelo Vassallo è stata inaugurata a Marina di Ravenna il 15 ottobre 2022 in presenza del fratello Dario e delle Istituzioni pubbliche.