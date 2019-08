Marescotti cerca aspiranti attori di teatro, a Ravenna le selezioni

RAVENNA. Ivano Marescotti è alla ricerca di studenti, dalle superiori all'università, da selezionare per la sua accademia teatrale (Tam). La selezione è in programma domenica nella sede di Tam, a Ravenna, in via Cavina 9 e c'e' tempo fino a sabato per candidarsi. Marescotti, che esamina i candidati insieme all'attore e docente Cristiano Caldironi, ha già incontrato 15 aspiranti attori nella prima tornata di provini, provenienti da diverse zone della regione. Sabato sarà il momento degli altri candidati che in una decina di minuti dovranno esprimere le loro motivazioni a frequentare la scuola e cimentarsi in un monologo. La classe di Tam 2019-20, che inizierà a novembre, sarà composta da 24 persone e gli studenti universitari o di medie superiori potranno ottenere crediti scolastici. "E' importante che sia eterogenea per eta' ed esperienze - afferma il direttore artistico Marescotti - per affrontare varie tipologie di personaggi e narrazioni". Tra l'altro "quest'anno stanno arrivando decine e decine di candidature anche da fuori regione.

E' un aspetto che premia il lavoro svolto nelle precedenti edizioni e ci consente di alzare la qualità della formazione che andremo a svolgere con la nuova classe, poiché ne faranno parte le persone più motivate e disposte a mettersi in gioco". Il corso si articola in 14 fine settimana per 168 ore complessive di lezione e terminerà a marzo con uno spettacolo aperto al pubblico.