Maratona di Ravenna, via alle iscrizioni. Entro marzo costi dimezzati

RAVENNA. Ravenna guarda già all’edizione 2020 della Maratona. Sono infatti aperte le iscrizioni per la 42 chilometri, la mezza maratona e la 10,5 chilometri in programma l’8 novembre. E fino a fine febbraio il prezzo per i runner sarà scontato. Per assicurarsi un posto tra i partecipanti basta accedere al sito web www.maratonadiravenna.com e con pochi click effettuare l’iscrizione.

Le novità

Quest’anno sono attese anche due novità. La prima è che al momento della partenza runner e camminatori saranno divisi in due settori ben distinti; la seconda è che non solo i primi 3.000 bensì i primi 5.000 che termineranno la “Good morning”, ovvero la 10 km, riceveranno la medaglia in mosaico.

Costo “a step”

Iscriversi prima conviene perché come detto dall’1 marzo scatterà il primo rincaro del prezzo, che poi salirà ancora l’1 luglio e a novembre. Per quanto riguarda maratona dunque i prezzi d’iscrizione sono 35 euro (offerta valida fino al 29 febbraio), 45 euro dall’1 Marzo al 30 giugno, 50 euro dal 1 luglio al 30 settembre, 55 euro dall’inizio di ottobre al 3 novembre e infine 65 euro il 6 e 7 novembre, direttamente all’Expo Marathon Village.

I prezzi della mezza maratona partono da 25 euro e salgono, con le stesse “fasce temporali”, fino a 42 euro. Infine, per la corsa più breve mantiene la cifra fissa di 15 euro fino all’inizio di novembre, con tanto di pacchetto gara che comprende, per i primi 5.000 iscritti, medaglia in mosaico, pettorale personalizzato, t-shirt ufficiale, pacco gara, ingresso ai musei e assicurazione; 10 euro invece per il pacchetto con solo il pettorale, t-shirt ufficiale, pacco gara, ingresso ai musei e assicurazione.