Al Mar di Ravenna la mostra del grande fotografo di moda Paolo Roversi

RAVENNA. Il MAR, Museo d’Arte della Città di Ravenna, ospita dal 4 aprile al 5 luglio la mostra “Studio Luce” dedicata al grande fotografo di moda Paolo Roversi. Originario di Ravenna, Roversi ha lavorato per le più importanti riviste di moda – da Vogue a Harper’s Bazaar, da Elle a Vanity Fair – e ha curato campagne per stilisti come Giorgio Armani, Valentino, Dior, Hermes e Yves Saint Laurent. Il mago dello scatto è anche il primo fotografo italiano a firmare un Calendario Pirelli. L’esposizione mostrerà ricordi e immagini inedite provenienti direttamente dal suo archivio che delineano il suo rapporto affettivo con la sua città natale ma anche una sezione dedicata al suo lavoro effettuato per il Calendario Pirelli 2020 intitolato “Looking for Juliet”.