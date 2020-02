RAVENNA Omaggio del Mar a Kobe Bryant, il campione di basket statunitense innamorato dell’Italia (Paese in cui ha anche vissuto per diversi anni) deceduto nei giorni scorsi in un tragico incidente in elicottero insieme alla figlia Gianna e ad altre sette persone nelle colline vicine a Los Angeles. Da ieri e fino a domenica la facciata del Museo d’arte della città è illuminata da luci giallo-viola per ricordare la star Nba che per 20 anni ha indossato la canotta dei Lakers.