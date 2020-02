Mantova sgambetta la capolista OraSì (68-71)

OraSì, niente 13 casalingo: la Pompea sbanca il De André che cade per la prima volta in stagione, vendicando l’andata al termine di una gara comandata per lunghissimi tratti dalla formazione di coach Finelli (68-71). La partenza è tutta di marca mantovana (2-10) ma come una formichina Ravenna recupera punto su punto fino al 30-32. Le due squadre si bilanciano fino alla fine con Thomas che regala il 62-61 quando mancano 3’49” ma gli ultimi minuti sono di marca ospite Clarke e Ghersetti fissano il 64-68, Marino e Ferrara il 67-71 a 12″ dalla fine con Marino che può solo fissare il 68-71 finale. Un Clarke da 26 punti (5/7, 3/7) è stato il top scorer dell’incontro. In casa giallorossa da segnalare i 15 punti di Thomas (6/11, 0/3) e i 9 rimbalzi catturati da Sergio.