Måneskin in tv negli Usa. Dal Mei di Faenza ai Rolling Stones

E’ proprio il momento dei Måneskin. Il gruppo romano che ha vinto il Festival di Sanremo e poi l’Eurofestival, si è esibito in tv negli Usa, ospite di Jimmy Fallon. Il presentatore inoltre ha annunciato che la band si esibirà a Las Vegas il 6 novembre come gruppo d’apertura del concerto dei Rolling Stones. Intanto è’ uscito un video servizio proprio in America per illustrare al pubblico americano e alla stampa chi sono i Måneskin e la loro storia in occasione del loro tour negli Usa. Nel video racconto al minuto 1’ 50” viene citato il Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza, sottolineando che vi hanno partecipato come vincitori di un contest studentesco romano legato alla Rete dei Festival che li ha portati al Mei a Faenza nel 2016 in una delle loro primissime uscite da artisti emergenti mentre in contemporanea scorrono le immagini della piazza del Popolo strapiena durante il Mei di Faenza e i manifesti dei Måneskin sempre a Faenza quando vennero ringraziati per aver citato il Mei dopo la vittoria a Sanremo. Infine è stato annunciato che i Måneskin saranno ospiti d’onore ai prossimi MTV European Music Awards di Budapest.