Mandate la vostra video-ricetta all’Artusi

FORLIMPOPOLI. In queste giornate in cui siamo tutti più o meno costretti a stare in casa, non mancano di certo il tempo per le buone letture e la buona cucina. Ecco allora l’idea di costruire un’edizione audio-video del manuale artusiano letto dai cittadini, ovvero 790 persone: una per ciascuna ricetta. Nell’anno del bicentenario della nascita di Pellegrino Artusi, uno dei progetti in programma può contribuire a rendere divertenti le giornate trascorse a casa e contribuisce a costruire assieme (seppure a distanza) il senso di appartenenza alla comunità. Partecipare è semplice: è sufficiente scegliere la ricetta fra le 790 create da Artusi e scrivere a biblioteca@comune.forlimpopoli.fc.it oppure biblioteca.artusi@gmail.com o chiamare lo 0543.749271 (così saranno evitati doppioni). La registrazione può essere fatta con uno smartphone (tenuto orizzontale), un tablet o un computer. La lettura deve essere fatta lentamente, rispettando le pause e verificando di aver fatto una buona registrazione prima di inviarla. All’inizio del video va detto il numero della ricetta scelta e alla fine il proprio nome. Chi non possiede il libro lo può scaricare gratuitamente da pellegrinoartusi.it. I video raccolti comporranno un web-book e, quando sarà possibile, verrà organizzato un momento in cui i lettori saranno chiamati a ripetere dal vivo la loro performance.