Maltempo a Rimini, sei sottopassi chiusi e interdetti accessi al parco Marecchia e Ausa, mare in burrasca VIDEO GALLERY

Previsioni meteo ampiamente confermate in Romagna. Pioggia e bufera di vento sulla Riviera riminese e nell’entroterra. Il problema maggiore è costituito dalle fortissime raffiche di vento, con la banchina sul porto canale già a livello massimo e i primi fenomeni di ingressione marina attorno alle 10.30. Preoccupa soprattutto la situazione di Riccione con allagamenti nelle strade, ingressi marini sulla spiaggia e nel porto, sottopassi e stazione ferroviaria chiusa.

Alle 11,30 a Rimini città sono stati chiusi sei sottopassi, interdetti gli accessi al Parco Marecchia e parco Ausa. Sorvegliati speciali torrenti e il fiume Marecchia. Protezione civile, polizia locale, tecnici del Comune e di Anthea sono operativi da ieri per far fronte all’emergenza meteo in seguito all’allerta rossa diramata dalla Protezione civile regionale per criticità idraulica e idrogeologica. La struttura comunale della protezione civile ha attivato sin da ieri sera il presidio territoriale per seguire le condizioni delle strade, i livelli idrometrici dei corsi d’acqua e la situazione in generale dell’intero territorio con due squadre presenti nella centrale radio e 3 squadre di volontari per i controlli sul territorio. Dal pomeriggio di ieri anche la polizia locale ha attivato la centrale operativa e due pattuglie di vigili. Il Coc comunale è attivo da questa mattina per le azioni di monitoraggio del territorio e per disporre gli interventi necessari e le prime chiusure preventive.

Le principali criticità si sono registrate nella zona di Viserba e in particolare questa mattina a scopo precauzionale è stato chiuso il sottopasso di via Genghini-Curiel al traffico veicolare e pedonale. Chiusi anche i sottopassi di via Cavalieri di Vittorio Veneto, via Martinelli a Miramare, via Longiano, Via Firenze e via Quinto Miglio (Santa Giustina). Infine, si segnala la caduta di un albero al Parco Cava (via Abruzzo) e una in Via Santa Cristina, dove sono intervenute le squadre di Anthea.

Torrenti e corsi d’acqua

Sotto osservazione il torrente Mavone esondato nella parte alta in via Consorziale, strada che è stata transennata dalle squadre della Protezione Civile. Da ieri è stata chiusa inoltre via della Zingarina a causa della tracimazione del torrente Ausa. Sotto osservazione anche il fiume Marano, nel tratto che attraversa il Comune di Rimini. Per quanto riguarda l’emergenza idrometrica del fiume Marecchia è stata superata ‘soglia 2’ (codice colore arancione) registrato dai sensori della stazione Arpae posta sul ponte all’altezza della SS16. In piazzale Kennedy dalle 3 alle 9 di questa mattina è stata attivata l’idrovora che ha consentito di tenere controllati i livelli dell’Ausa. Da lunedì notte a questa mattina alle ore 11 sul territorio comunale sono precipitati circa 40 millimetri di pioggia, mentre da questa mattina si sono registrate raffiche di vento, che hanno raggiunto picchi fino a 70 km/h. Tutte le informazioni nel portale della Regione Emilia Romagna a questo indirizzo: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it

Segnalati smottamenti in Valmarecchia e in particolare a Novafeltria, con controlli di sicurezza effettuati in un agriturismo, il Comune ha chiuso il ponte in direzione di Maiolo sulla provinciale 107. A San Leo ha ceduto la briglia di contenimento sul fiume Marecchia a poca distanza dall’abitato di Ponte Santa Maria Maddalena.