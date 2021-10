Lutto in “casa” Coldiretti: morto l’ex presidente Bandini

Coldiretti in lutto per la morte dell’ex presidente della Federazione provinciale Cleonildo Bandini. Nato a Forlì nel 1948, residente a Villa Selva di Forlì, Bandini ha ricoperto il ruolo di presidente provinciale dell’Organizzazione agricola dal 2006 al 2011. «Uomo di grande passione e generosità – commentano Massimiliano Bernabini e Giulio Federici, rispettivamente presidente e direttore di Coldiretti Forlì-Cesena – Bandini ha contribuito alla crescita dell’organizzazione diventando un punto di riferimento per i dirigenti e i collaboratori più giovani di Coldiretti che continueranno indubbiamente a seguirne l’esempio operando con dedizione, rispetto, responsabilità e sensibilità, valori che hanno sempre e fino all’ultimo caratterizzato l’agire e la vita di Cleonildo». Sposato con Giuseppina, padre di due figli e nonno amatissimo, Bandini attualmente era membro del Consiglio Direttivo di Coldiretti Forlì-Cesena e anima dell’Associazione Federpensionati Coldiretti provinciale.

Cordoglio anche da parte dell’amministrazione comunale di Forlì: «Con profondo dolore abbiamo appreso la notizia della scomparsa di Cleonildo Bandini, figura di primo piano del mondo dell’agricoltura romagnola – afferma il sindaco Gian Luca Zattini – Ne ricordiamo la qualità umana e la capacità di essere stato per lungo tempo un autorevole punto di riferimento per il tessuto associazionistico, in particolare per la Federazione Provinciale della Coldiretti. Attivo, generoso e fortemente convinto del mandato professionale e sociale portato avanti, Cleonildo Bandini ha connotato il proprio operato per il forte legame, fondato su una genuina passione, con il mondo rurale e con l’imprenditoria agraria, testimoniandone quotidianamente il valore sociale, identitario ed economico. In questo triste momento ci uniamo al dolore dei Familiari, dei colleghi e degli amici». Il funerale si terrà domani, con partenza dalla camera ardente dell’ospedale Morgagni Pierantoni alle 14.30 per la Chiesa di Villa Selva.