Lumiwings trasporta a Forlì gratis cinque cuccioli abbandonati

Cinque cuccioli salvati dall’abbandono in Sicilia stanno per arrivare all’aeroporto Ridolfi di Forlì. Come riporta la compagnia aerea Lumiwings sui social si tratta di 5 nuvole di pelo protagoniste di una Pet-storia incredibile che parte da Catania. Dopo essere stati salvati, grazie al tam tam sui social i cinque cani sono stati adottati da famiglie di Firenze, Monza e Forlì. L’unico problema? Il costoso trasporto. Questa storia ha toccato il cuore di Lumiwings che trasporterà gratuitamente i cuccioli dalla Sicilia alla Romagna. I cani partiranno il 24 ottobre da Catania e atterreranno alle 17.10 a Forlì.