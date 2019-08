Luisa Cottifogli e Tiziano Fratus a Borgo Tossignano

BORGO TOSSIGNANO. Un appuntamento artistico che parte però da una profonda motivazione etica, e simbolica: la ex vocalist dei Quintorigo Luisa Cottifogli, cantante e compositrice, e lo scrittore Tiziano Fratus, con il chitarrista Gabriele Bombardini sono gli ideatori di “Sii come un albero”, stasera (ore 21) a Borgo Tossignano sul lungofiume Sasdello, sulle rive del Santerno, per la festa del patrono San Bartolomeo. Gli artisti hanno pensato a un incontro fra l’arte della parola e quella del suono che inviti a riflettere sul rapporto con gli alberi, metafore viventi di ciò che l’essere umano dovrebbe essere. Luisa Cottifogli viene paragonata da critici e pubblico a Demetrio Stratos e a Yma Sumac: e in questa occasione, ma in realtà da anni, mette la sua voce al servizio della natura. lo ha fatto con il suo ultimo album “Come un albero d’inverno” e lo fa da tempo con l'impegno nella salvaguardia degli alberi del fiume Santerno e del territorio circostante, dove presta servizio come guardia ecologica volontaria. Tiziano Fratus è un “dendrosofo”: ha scritto libri sugli alberi alternandoli a prosa e poesia, e a meditazione.

A Borgo Tossignano legge alcuni passaggi dalla sua ultima opera, “Giona delle sequoie”. A legare le due diverse meditazioni, quella musicale e quella della parola, Gabriele Bombardini: ha collaborato con Massimo Ranieri, Adriano Celentano e Gianni Togni, ed è da anni co-produttore dei progetti di Luisa Cottifogli. Sarà suo quindi il compito di intrecciare musica e voci «perché l’arte e la conoscenza – commenta la cantante – ci permettano di amare e proteggere la terra sulla quale stiamo camminando, consegnandola alle generazioni future ancora più bella di come l’abbiamo trovata. Preservare il nostro ambiente è possibile, solo se lo vogliamo fortemente tutti insieme, solo se ci accorgiamo di quanto le nostre radici siano strettamente intrecciate a quelle delle creature verdi che ci danno ombra, aria, vita».

A condurre la serata, Renato Sartiani: a sua volta, da anni si occupa di cultura sia nel ruolo di assessore e consigliere del Comune di Borgo Tossignano, sia come semplice amante dell’arte. L'evento di è anche l’occasione in cui Luisa Cottifogli presenterà la campagna di raccolta firme realizzata attraverso la petizione con la quale ha denunciato i tagli degli alberi realizzati nel tratto montano del fiume Santerno da una ditta autorizzata: /www.change.org/p/procura-di-bologna-fermiamo-il-taglio-selvaggio-sul-fiume-santerno.