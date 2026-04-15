Voltana, torna la “Motosalsicciata” dal 17 al 19 aprile

Torna anche quest’anno a Voltana la Motosalsicciata, l’atteso appuntamento che unisce la passione per le moto, la buona cucina e la musica dal vivo in un fine settimana all’insegna della festa e della convivialità.

Si parte venerdì 17 aprile la serata si animerà con la musica con dj Francesco, in consolle dalle 19.30 alle 20.30, per poi culminare alle 21 con lo spettacolo degli Acidi C, tribute band dedicata agli Ac/Dc.

Sabato 18 aprile ci sarà musica fin dalle 11 con il dj set di Febius e Goni che accompagnerà i visitatori; nel pomeriggio il concerto dei New Sensation alle 15 e The Unknow Voices alle 16.30. La serata si chiuderà in grande stile con la festa anni Novanta dei Crazy 90s a partire dalle 21.30.

Domenica 19 aprile è la giornata dedicata alla motoconcentrazione. Alle 10.30 partirà il motogiro con sosta aperitivo al ViVi Caffè (distributore Vega in via Fiumazzo 134 a Ca’ di Lugo). Alle 14.30 si esibirà la band Strada Statale 16; alle 17 si terrà l’estrazione della lotteria con in palio una Morini X-Cape 700.

Tutti e tre i giorni della festa sarà operativo uno stand gastronomico con specialità a base di salsiccia: il venerdì dalle 19, sabato e domenica per tutta la giornata a partire dalle 12. Sarà disponibile anche il servizio di asporto (dalle 11.30 alle 12 per il pranzo e dalle 18.30 alle 19 per la cena). La Motosalsicciata è organizzata da un gruppo di volontari di Voltana con il patrocinio del Comune di Lugo. Per ulteriori informazioni 347-2617088, oppure 340-7591416.