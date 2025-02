Voltana, si ribalta col tir carico di concime

Si ribalta un tir carico di concime in via Reale Voltana all’altezza del civico 135. È successo nel primo pomeriggio di oggi e la viabilità procede a senso unico alternato, regolato dalla Polizia Locale della Bassa Romagna, intervenuta insieme ai Vigili del Fuoco e ai sanitari del 118. Fortunatamente illeso l’autista del mezzo pesante, un uomo di 62 anni nativo della Romania. Il tir si è ribaltato dopo avere incrociato un altro tir che transitava sul lato opposto della carreggiata, rovesciandosi sul senso opposto di marcia. Fortunatamente il carico sversato non era nocivo per il terreno circostante.