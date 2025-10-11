Via al Lugo Vintage Festival: tante mostre insieme al mercato

Per tutta la giornata di oggi e domani Lugo torna ad essere la capitale del passato che non passa mai di moda. È partito il weekend targato Vintage Festival, pronto ad accogliere oltre 300 espositori di tutto quel mondo retrò capace di attirare in città migliaia di visitatori. Per tutto il giorno nelle piazze del centro storico e nel Pavaglione sarà possibile ammirare, cercare e scegliere tra una miriade di pezzi, tra cui vinili, memorabilia e modernariato, ma soprattutto abbigliamento. Peraltro, questa edizione è davvero un viaggio nella moda e nel costume: alle Pescherie della Rocca la mostra “I Giovani Ribelli. Le sottoculture urbane”, curata dall’Archivio Angelo e Stefano Guerrini, ripercorre attraverso abiti e accessori tante di quelle mode e quelle espressioni, dagli anni ’60 ai ’90. E la preview di ieri ha confermato le aspettative: dai mods ai punk, dagli hippie agli skinhead, ma anche i dark, i metallari, gli skater, i surfer e gli italianissimi paninari degli anni 80. Altra imperdibile esposizione è quello allestita nei locali di Angelo Vintage Palace, in corso Garibaldi, a un centinaio di metri dalla piazza centrale: un omaggio a Giorgio Armani con una selezione di vestiti e accessori da ammirare o poter acquistare. Al centro commerciale Globo invece sarà ricreata l’atmosfera delle sale giochi anni ’80, con cabinati arcade e un Game Boy gigante.