Verifiche sulla sicurezza degli edifici a Cotignola, Bagnacavallo e Lugo: i volontari dell’Ordine degli Ingegneri pronti a farle gratis

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha siglato un accordo con l’Ordine degli ingegneri della provincia di Ravenna per il supporto all’espletamento di attività urgenti conseguenti all’alluvione di settembre 2024.

In particolare, l’accordo è rivolto ai cittadini colpiti dei territori comunali di Bagnacavallo, Cotignola e Lugo e ha lo scopo di espletare, su segnalazione dei privati che ne abbiano motivata necessità, verifiche tecniche speditive per accertare i requisiti di sicurezza dei fabbricati. Le verifiche speditive si basano su semplici valutazioni visive dello stato delle opere e non comprendono indagini tecniche e/o calcoli analitici.

Tali verifiche saranno realizzate da professionisti volontari dell’Ordine a titolo gratuito e in collaborazione, eventualmente, con altri enti preposti.

L’accordo non interessa in nessun caso aspetti quali l’accertamento dei danni ai fini dell’indennizzo, né la certificazione di conformità edilizia e agibilità dell’edificio.

L’Ordine degli ingegneri della provincia di Ravenna è disponibile inoltre a ricercare professionisti che eseguono verifiche più approfondite a onorario di solidarietà.

I cittadini che necessitino di una verifica tecnica speditiva possono contattare l’Urp del proprio Comune di residenza.