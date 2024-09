Una settimana di eventi per Lugo Vintage autunnale

Manca solo un mese alla prima fashion week di Lugo legata al variegato mondo del retrò di qualità. L’edizione autunnale di Lugo Vintage Festival infatti sarà caratterizzata da una settimana intera di eventi ad hoc. E due saranno i weekend che vedranno il centro storico e le piazze della città riempirsi di centinaia di espositori e migliaia di appassionati a caccia del pezzo introvabile: dal Barbour degli anni ‘90 ancora ingrassato alle felpe dei brand dello streetwear, dalle borse griffate ai foulard di altrettante maison del lusso, ma anche vinili, modernariato e tanti pezzi unici. Quelli per cui dire “ci penso un attimo” potrebbe essere il rimpianto di sempre.

A dare il via alla kermesse ideata da Angelo Caroli dell’omonimo Vintage Palace e organizzata da Ilaria Laghi sarà una richiestissima quanto attesa special edition, in programma sabato 12 e domenica 13 ottobre, nella quale arriveranno trecento nuovi espositori, quelli nelle lunghe liste d’attesa, tra cui una selezione dedicata agli specialisti dell’hand made e del remake.

Il festival terminerà invece con le due date standard, sabato 19 e domenica 20 ottobre, con altri differenti stand, quelli immancabili di sempre. E lo stesso varrà per i food truck e gli eventi collaterali. In pratica oltre 600 espositori da tutta Italia arriveranno a Lugo, permettendo a visitatori e clienti di bissare la trasferta in città certi di trovare prodotti diversi. Per chi poi decidesse di fermarsi più a lungo il calendario è davvero suggestivo. Durante l’intera settimana infatti sarà un susseguirsi di eventi, mostre e talk accomunati dalla passione per quel passato di qualità che fa sempre piacere rivivere e assaporare.

Sia per chi c’era che per chi ne sta scoprendo il fascino solo oggi, magari rovistando nel guardaroba e nei bauli di famiglia e iniziando a indossare ciò che è scampato alle tarme.

Ed è proprio pensando a loro che è stata pensata per il primo dei due weekend l’area Next Vintage Generation, dedicata a tutti gli espositori “di domani”, i giovanissimi appassionati collezionisti o desiderosi di vendere e scambiare oggettistica e abbigliamento, ma anche sneakers, fumetti, manga e memorabilia. “Vogliamo offrire gratuitamente 10 posteggi nel loggiato del Pavaglione – spiega Ilaria Laghi -. Le nuove generazioni sono già fortunatamente vicine alla moda circolare e al riuso e spesso, almeno nelle ultime edizioni, le abbiamo viste partecipare al banco dei genitori. L’idea è quella di offrire ai giovanissimi appassionati di vintage e collezionismo un’opportunità di visibilità unica e poter contribuire come festival alla crescita di una generazione di futuri espositori e consumatori consapevoli”.

Per partecipare, oltre ad avere tra i 13 e i 17 anni e attivarsi subito poiché gli stand sono limitati, occorre inviare la propria candidatura a segreteria@vintageperungiorno.com.