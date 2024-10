Una maxi-rissa in una partita di calcio a Bubano coinvolge anche il pubblico: 11 denunciati, 7 sono minorenni

Sono stati i Carabinieri della Stazione di Bagnara di Romagna ad individuare e denunciare all’Autorità Giudiziaria il gruppo di violenti che pochi mesi fa aggredì e ruppe il naso ad un minorenne della zona per poi darsi alla fuga. L’episodio scaturì a causa di liti per futili motivi portate avanti a più riprese fra ragazzi, in alcuni casi anche minorenni, che in quel caso andarono troppo oltre sfociando in una vera e propria aggressione. Bagnara di Romagna fu teatro di una aggressione di gruppo fra ragazzi di origine italiana e albanese, non tutti maggiorenni, nei confronti di un giovane italiano appartenente ad una comitiva di coetanei degli aggressori.