Un nuovo pavimento alla palestra delle scuole secondarie di Lavezzola

Prenderanno il via domani i lavori di manutenzione straordinaria destinati a rivoluzionare la palestra delle scuole secondarie “Stoppani” di Lavezzola. L’intervento, approvato in linea tecnica dall’Amministrazione comunale, prevede il rifacimento totale della pavimentazione sportiva, segnando un importante passo in avanti per la sicurezza, l’efficienza e la qualità del servizio offerto agli studenti e agli atleti della comunità locale.

La vecchia superficie verrà completamente rimossa per fare spazio a un nuovo pavimento in Pvc di ultima generazione. La nuova copertura sarà di una vivida tonalità “Skyblue” (azzurro) e vanta caratteristiche tecniche avanzate: si tratta di un materiale altamente sicuro, performante e dotato di certificazione ufficiale Fiba (Fédération Internationale de Basketball). Una volta completata la posa del fondo, si procederà con la tracciatura delle linee regolamentari necessarie per lo svolgimento delle partite e degli allenamenti delle discipline del volley e del basket.

L’opera ha un valore complessivo di circa 60mila euro. La somma sarà interamente sostenuta dal gestore concessionario dell’impianto. Questo tipo di intervento rientra infatti tra gli investimenti migliorativi già concordati ed stabiliti all’interno del capitolato della gara per l’affidamento in concessione degli impianti sportivi comunali, bando che la società si è aggiudicata. La cronotabella del cantiere prevede che i lavori sulla pavimentazione in Pvc abbiano una durata di circa dieci giorni. A metà ottobre, successivamente alla conclusione della posa del pavimento, si passerà alla fase due del restyling: l’installazione di un nuovo impianto da pallacanestro professionale modello “Torri”. La nuova struttura sarà equipaggiata con un sistema richiudibile a parete, soluzione tecnica studiata per ottimizzare al meglio gli spazi della palestra durante le varie attività sportive ed scolastiche.

Soddisfazione per l’avvio del cantiere è stata espressa dal sindaco di Conselice, Andrea Sangiorgi: «Questo importante miglioramento della palestra sarà a costo zero per le casse comunali. Questo si deve all’adozione della formula della concessione degli impianti con accordo per investimenti migliorativi. Il risultato è una sinergia virtuosa tra pubblico e privato, che valorizza i beni del Comune senza gravare sulle tasche della cittadinanza e coinvolge le società nella gestione dei beni comunali».