“Tutti insieme per Sant’Agata”: una tavolata lunga una piazza per ricordare la solidarietà dopo l’alluvione

Sabato 16 maggio, piazza Umberto I a Sant’Agata sul Santerno ospiterà “Tutti insieme per Sant’Agata”, un evento promosso dalle associazioni del territorio per celebrare e rinnovare la solidarietà che ha unito la comunità dopo l’alluvione del maggio 2023.

In piazza ci saranno gli stand gastronomici delle associazioni I Compagni della Scuola, Pro Loco, Asd Sant’Agata Sport, Avis e del Comitato 17 maggio 2023, nato proprio per coordinare gli aiuti e il sostegno alla popolazione durante l’emergenza alluvionale. Sono proprio la ricostruzione e la ripartenza ciò che questo evento vuole celebrare, a partire dai volontari delle associazioni che si sono rimboccati le maniche fin da subito.

«Non ci ritroviamo per ricordare ciò che è accaduto - spiegano gli organizzatori -, ma per custodire il senso di comunità, l’affetto e la solidarietà che abbiamo ricevuto. Questa tavolata rappresenta il desiderio di stare insieme e costruire il futuro del nostro paese».

La serata sarà accompagnata dalla musica dal vivo. Dalle 18, durante l’aperitivo, si esibirà il Michele Fenati Quartet, poi si proseguirà con il dj-set di dj Max Vassalli.

Il ricavato della serata sarà destinato all’acquisto di materiale utile alla comunità, andato disperso durante l’alluvione.

Per informazioni e prenotazioni si può contattare il numero 370 3525476.

L’evento è patrocinato dal Comune di Sant’Agata sul santerno e dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, e co-finanziato dal Consorzio InBassaRomagna tramite i fondi messi a disposizione dalla Legge Regionale n. 12/2023.