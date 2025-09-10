Tutti a vedere Sinner in tv e i ladri fanno razzia a Cotignola

Approfittando del match tra Sinner e Alcaraz, l’altra sera una banda ha svaligiato alcune abitazioni a Cotignola, tra via Solieri e via Borgo, a poche decine di metri dall’argine del fiume Senio.

È andata sicuramente così nel primo colpo, quello in cui proprietari di casa sono riusciti a limitare i danni mettendo in fuga i due ladri, saltati giù su quella stessa tettoia dalla quale erano arrivati. Lo stesso modus operandi con cui anche l’anno prima altri emulatori di Lupin avevano fatto incursione tra quelle pareti domestiche.

«Praticamente non ci siamo accorti di nulla – raccontano le vittime – fino a quando per svuotare i cassetti e gli armadi hanno fatto un po’ troppo trambusto. Alcuni di noi stavano guardando la partita di tennis, ma ci siamo insospettiti e siamo saliti al piano superiore per controllare le camere da letto. In una di queste la porta non si apriva, sembrava come bloccata. E infatti lo era: per tenerla chiusa avevano messo una sedia a mo’ di perno ed è servita una bella spallata per scaraventarla via – sottolinea il marito -. Probabilmente non se lo aspettavano nemmeno loro perché quando mi hanno visto si sono buttati giù dalla finestra in fretta e furia, usando la tettoia sottostante per scendere a terra e sparire».

L’uomo avrebbe visto solo due persone, anche se sicuramente almeno un palo li attendeva a bordo di un’auto per la fuga. Fortunatamente, al netto dello spavento e dello scompiglio, la refurtiva non sarebbe di grande valore, trattandosi soprattutto di bigiotteria.

Dopo aver allertato i carabinieri, accorsi subito sul posto, la coppia ha comunque sporto denuncia alla locale stazione.

Ed è proprio lì che hanno scoperto che anche un’altra famiglia nelle vicinanze era stata presa di mira da una banda di ladri, probabilmente la stessa.

Un altro furto sarebbe andato a segno nelle vicinanze mentre in un caso, pare, l’arrivo in auto dei proprietari di casa avrebbe fatto desistere le due sagome che erano ormai arrivati a pochi metri dalla recinzione.