Travolto in bici a Cotignola: chi era il 71enne lughese scomparso

La dinamica è ancora da chiarire da parte della polizia locale della Bassa Romagna, ma il bilancio dell’incidente avvenuto ieri intorno alle 14 sulla via Naviglio sinistra a Cotignola è drammatico. Il 71enne lughese Giovanni Ricci Picciloni è morto sul colpo nello schianto con la Fiat Punto condotta a da un 24enne di Bagnacavallo, ricoverato in ospedale sotto choc.

L’auto stava viaggiando in direzione di Faenza sulla provinciale Naviglio sinistra, quando all’altezza del civico 4A, in prossimità del ristorante La Barchessa, è entrata in collisione con la bicicletta. Non è chiaro come si stesse muovendo l’anziano, se stesse percorrendo la strada contromano o nella stessa direzione di marcia e lo scontro sia stato frontale o un tamponamento.

Nell’impatto il 71enne ha sfondato il parabrezza della vettura venendo sbalzato sul tettuccio dell’automobile, da dove ha poi sfondato con la testa anche il lunotto posteriore e sarebbe morto sul colpo. Mentre il corpo senza vita è rimasto vicino alla vettura, a qualche metro di distanza c’era la bicicletta, con ancora gli effetti personali dell’anziano: alcune borsine della spesa e un bastone utilizzato probabilmente per deambulare appoggiato al telaio della bici stessa.

I rilievi sono della polizia locale della Bassa Romagna che ha effettuato l’alcoltest sul ragazzo, risultato negativo. La strada è rimasta chiusa per consentire i rilievi.