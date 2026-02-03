Traversara, nasce la Pro-Loco per svoltare dopo l’alluvione. Gemellaggio con Colfiorito

LUGO. Nasce la Pro-Loco di Traversara. «Dopo il disastro dell’alluvione del settembre del ‘24», spiega una nota diffusa oggi, «i cui danni sono ancora tutti li, a ricordarci la più grande tragedia che Traversara abbia subito, nasce la Pro-Loco. Sarà guidata da 3 donne. Presidente è Noris Marchetti, già imprenditrice locale, vice è Luisa Babini che è anche Presidente del Consiglio di Zona, amministratrice è Sandra Guidi ex funzionario di banca. La Pro-Loco nasce dalla volontà di alcuni cittadini di fare rinascere e risollevare la frazione duramente colpita e di rianimarla con iniziative di valorizzazione e di socialità che attualmente mancano. La Pro-Loco vuole essere il luogo di tutti, nasce per unire il paese di Traversara, con l’intento di unire le forze per fare tornare Traversara, non solo come prima, ma meglio di prima».

I soci fondatori hanno pensato alla Pro-Loco, come associazione apolitica, come strumento attraverso il quale tutto il paese possa sentirsi coinvolto e partecipe, dove tutti i cittadini possono dare un contributo per realizzare momenti di socialità di cui si sente il bisogno. «L’iniziativa», spiegano, «ha riscosso grande entusiasmo tanto che, nel giro di due settimane, sono già oltre 100 i soci iscritti».

«Stiamo programmando iniziative con attenzione agli anziani, ai giovani e alle attività economiche- dice la Presidende Noris Marchetti. Le attività con cui partiremo, e che sono già programmate, sono la presentazione di libri di due autori locali che scrivono gialli, ( Filippo Bini e Ada Sangiorgi ), faremo poi 3 conferenze di storia locale con Silvano Baldassarri (docente all’Università degli adulti di Lugo). Stiamo organizzando un “Corso di difesa femminile” per donne giovani , e meno giovani, per dare a loro gli strumenti per sapersi difendere . Il Corso sarà tenuto da un esperto di difesa personale. Abbiamo poi in cantiere, continua Noris Marchetti, un gemellaggio con la Pro-Loco di Colfiorito che si trova in Umbria ( a cui ci lega una situazione di disastro, loro sono stati duramente colpiti dal terremoto) . Colfiorito ha una popolazione simile a quella di Traversara. Tanti i progetti in cantiere. Dal male può uscire qualcosa di buono. Da questo disastro che è stata l’alluvione, a seguito della quale ancora molte case sono completamente distrutte e molti traversaresi sono ancora fuori dal paese, in case affittate o da parenti, nasce la Pro-Loco che, unendo tutto il paese riuscirà a creare di nuovo un clima di socialità e di coesione fra tutti i cittadini. Questo è il nostro intento».

La Pro-Loco ha scelto come “logo” caratterizzante il simbolo della “pungela” ponte che a Traversara unice le due sponde del fiume e unisce anche i cittadini che abitano da una parte all’altra del Lamone. Due i Soci “Onorari” della neonata Pro-Loco: il Sindaco di Bagncavallo , Matteo Giacomoni e il Parroco di Traversara Don Giovanni Samorì.