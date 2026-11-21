Sono aperte le iscrizioni ai laboratori partecipativi del progetto “Per un cantiere di comunità - Ricostruire spazi e relazioni dopo l’emergenza”, che prenderanno il via oggi a Traversara con l’obiettivo di definire assieme alle comunità delle frazioni colpite dall’alluvione gli spazi, i servizi e le iniziative del futuro “cantiere di comunità”. Saranno quattro incontri, fra novembre e gennaio, con appuntamento al centro civico di Traversara il sabato mattina dalle 10 alle 12.

Si condivideranno idee su come dovrebbe essere il futuro parco che sorgerà nella zona rossa di Traversara, a partire da alcune parole chiave come accessibilità e inclusione.

Ci si interrogherà inoltre su come integrare natura, gioco e memoria collettiva negli spazi condivisi, favorendo socialità e aggregazione.

Il secondo laboratorio, in programma sabato 12 dicembre, sarà dedicato al Centro servizi che sorgerà all’interno del parco e all’individuazione di quali bisogni possono accompagnare la comunità durante i lavori di ricostruzione. Si ragionerà poi su come organizzare e gestire il centro servizi e quale ruolo possono avere i cittadini.

A gennaio si riprenderà l’attività con gli ultimi due appuntamenti. Sabato 16 ci sarà un laboratorio dedicato soprattutto agli addetti ai lavori per riflettere su come tradurre i bisogni emersi in risposte concrete e dare forma al cantiere di comunità, mentre l’ultimo incontro, sabato 30, vedrà coinvolti in particolare associazioni, Pro loco e operatori locali per progettare assieme le iniziative con cui animare il territorio e coinvolgere le comunità nell’estate 2027.

I laboratori sono aperti a tutti, con particolare riferimento alle comunità di Traversara, Boncellino e Villanova. È consigliata l’iscrizione: peruncantieredicomunita@gmail.com

È possibile partecipare al progetto anche accedendo allo sportello di comunità virtuale per condividere idee, proposte e istanze.

“Per un cantiere di comunità” è promosso dal Comune di Bagnacavallo con il contributo della Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Bando Partecipazione 2026, con il supporto dell’associazione Il Palloncino Rosso, in collaborazione con Officina Meme Architetti e con il coinvolgimento dei consigli di zona.